Orto Botanico, al via la festa dei vitigni autoctoni: torna “Roma Hortus Vini” di Luca Maroni

È il loro terzo compleanno e per festeggiarlo invitano i romani a degustazioni al chiaro di luna, a performance di musica dal vivo, a laboratori per bambini e a spettacoli teatrali. Sono i vitigni autoctoni del Vigneto Italia, il primo Museo Ampelografico italiano che, all’interno dell’Orto Botanico di Roma, raccoglie ben 155 cultivar provenienti da tutte le regioni e ben 15 varietà di vitigni internazionali, coltivati con tecniche di agronomia biodinamica - a impatto ecologico pari a zero - dalle mani esperte degli operatori tecnici scientifici dell’Orto Botanico in partnership con Vivai Cooperativi Rauscedo. L’insolito spazio espositivo, nato nel giardino di Trastevere da un progetto di Luca Maroni, apre ora in via eccezionale le sue porte per una tre giorni tutta da vivere: è “Roma Hortus Vini”, la manifestazione organizzata da Luca e Francesca Maroni in programma da venerdì 25 a domenica 27 giugno nel museo vivo dell’Orto Botanico. Serate speciali, dove si invita ad accedere con un dress code a tema floreale.

Ben 90 saranno le aziende vinicole provenienti da tutta Italia ai banchi d’assaggio, con oltre 150 etichette, rigorosamente da monovitigno. Novità assoluta del programma di quest’anno pensato da Francesca Maroni, sono le performance teatrali create e proposte da Michele La Ginestra: perle d’attore fra il serio e il faceto a tema enologico, da assistere mentre si assapora un calice di buon vino. A far da cornice ai momenti di teatro e alle degustazioni guidate che tornano anche quest’anno, ci saranno le esecuzioni dal vivo di musica jazz di Francigena in Jazz & Swing e di musica rinascimentale e barocca eseguita dagli allievi del Liceo Musicale Farnesina, oltre all’originale esperienza di Wine Listening (di Gabriele Cedrone e Marco Iacobelli): l’ascolto a zero impatto acustico di playlist musicali da abbinare ai vini degustati (dettagli e prenotazione delle cuffie su www.romahortusvini.com). Non solo vino, però: all’interno dell’Orto Botanico non mancheranno gustosi corner food, con gelati artigianali (anche alcolici) di Verde Pistacchio Lab, piatti vegetariani e non, street food italiano di Yam! e pane di Veroli di Franco Sanità.

IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Si comincia venerdì 25 giugno alle ore 20 con “Teatro di...vino!”, la performance teatrale di Michele La Ginestra, che sarà anche il protagonista dello spettacolo che ci porta indietro fino ai tempi dei grandi poeti romani. Alle 21:30 sarà la volta delle note di Roberto Villani (trombettista solista dell’AuroVenti Ensemble) e della soave voce del soprano Alyssa Lesko, che tradurranno in musica la poesia del vino. Alle ore 22, è immancabile la “Dégustation sur l’herbe” di Luca Maroni, per un tour suggestivo e guidato accanto al Vigneto Italia, alla scoperta di alcune delle più prestigiose etichette vinicole italiane. Sabato 26 e domenica 27 giugno si riparte alle ore 18:30 (e sabato anche alle 19:30) con il Laboratorio di animazione scientifica a cura di G.Eco, rivolto ai più piccoli che dovranno trovare gli ingredienti per realizzare una magica pozione: la “Neoculus”. Alle ore 20 di sabato e alle ore 19 di domenica tornerà “Teatro di...vino!”, già andato in scena il giorno di apertura e, a seguire, alle 21:30 di sabato, animeranno la location le note di Villani e la voce del soprano Lesko (si ripeterà anche domenica alle 20:30).

Chiude il sabato sera alle ore 22 e domenica alle 20:45 l’appuntamento con Luca Maroni intitolato “Dégustation sur l’herbe” presso il Vigneto Italia. Il costo del biglietto è di 25 euro a persona. Bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni entrano pagando 10 euro. Fino a 5 anni e per persone con disabilità l’ingresso è gratuito. L’evento ha inizio alle ore 18 e termina alle ore 24 (ultimo accesso alle ore 23). Domenica fino alle ore 21.

