L'orsetto verde della Haribo non è al gusto lime: la rivelazione lascia tutti a bocca aperta

Chi almeno una volta nella vita non ha avuto il piacere di mangiare gli orsetti gommosi della Haribo? Le caramelle che sono prodotte dall'azienda di dolciumi tedesca che ha sede a Bonn, Germania, sono famosi in tutto il mondo e i fan degli orsetti hanno sempre pensato che, a rigor di logica, ogni colore corrispondesse al gusto di un preciso frutto. In realtà, non è affatto così e c'è anche scritto nel retro del sacchetto nel quale vengono vendute le caramelle gommose.

Il gusto dell'orsetto verde

L'orsetto gommoso verde della Haribo è uno dei preferiti dai consumatori accaniti di caramelle. Tutti hanno sempre pensato che il suo colore corrispondesse al gusto mela o lime, le tonalità dei due frutti. In realtà, l'orsetto verde è al gusto di... fragola! E nel retro della confezione c'è anche scritto. Ad esempio, l'orsetto rosso è al gusto di lampone e su questo non ci piove. I fan, comunque, sono rimasti sconvolti perché nessuno era mai riuscito a distinguere in modo così nitido la fragola.

I commenti sui social

Sui social, quindi, i consumatori dei simpatici orsetti gommosi della Haribo hanno commentato: «È vent'anni che li mangio e ho soperto solo oggi che il loro vero gusto è fragola», «Non ci voglio credere» oppure ancora «Io ho sempre ceduto gli orsetti rossi perché tutti pensavano di mangiare il gusto fragola che, invece, ho sempre mangiato io preferendo quelli verdi».

