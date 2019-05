Oppio Caffè a Roma, il bar con vista Colosseo

Un cocktail bar in posizione panoramica, con dodici posti all'esterno con vista sul Colosseo. Nato nel 2002 sulle ceneri di uno storico bar tabacchi e rinnovato nel 2008, Oppio Caffè «è frequentato da un mix di turisti e di romani», racconta il direttore Vittorio Cesarini. Il bancone è nelle mani di Marco Acri e Andrea Langelotti che hanno appena lanciato la nuova drink list. In carta, undici cocktail (10 euro) originali tra signature (come il Bohemian Rangpur con Tanqueray Rangpur, Zedda Piras, Italicus, succo di lime e sciroppo di vaniglia) e rivisitazioni e due drink analcolici (8 euro) con il Seedlip, il primo distillato analcolico: il Negroni 0 e il Virgin Mule. Dalle 18 alle 22 si può optare per l'happy hour, con la consumazione (15 euro) viene servito un tagliere al tavolo e si ha diritto al buffet libero. Ampia selezione di vini. Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

