Pan di Stelle, Barilla sfida Nutella: in arrivo la nuova crema spalmabile alle nocciole

Si preannuncia la "sfida" più golosa del secolo., società del gruppo, sta per entrare nel mercato delle creme spalmabili con un nuovo prodotto tutto da gustare,. Dal nome dell'omonimo biscotto. Confezione e ingredienti (le immancabili nocciole) ricorderebbero l'amatissima. Si preannuncia dunque un confronto all'ultimo cucchiaio.Lo "sbarco" della crema spalmabile Pan di Stelle è previsto per il, ma sui siti specializzati già impazzano le prime indiscrezioni. Secondo gli ultimi rumor, sarà realizzata cone non olio di palma. La quantità di zucchero sarà ridotta e le nocciole 100 per cento italiane. Il cacao proverrà da una filiera sostenibile e la crema conterràIntanto, Nutella ha appena apertoe da qualche tempo è entrata nel mercato dei biscotti. I golosi d'Italia sono pronti all'assaggio.