Nutella Biscuits, il post virale: «Piano geniale o successo inatteso?»

Lunedì 9 Dicembre 2019, 19:39

Oltre mezzo milione di visualizzazioni, ottomila reazioni, trecento e più commenti. Sono i numeri record totalizzati dal post «Nutella Biscuits, piano geniale o successo inatteso?». Un interrogativo su Linkedin sollevato da un pubblicitario napoletano che così si è inserito nel pieno della crisi da scaffale vuoto, raccogliendo consensi, dichiarazioni e portando a casa - non la confezione più ricercata del momento - ma una dichiarazione del numero uno di Ferrero Italy. Fabio Bergamo , digital manager con l'ufficio in via Toledo e autore del messaggio, ride nel descrivere quella che definisce «una vera e propria sindrome dell’accaparramento che ha colpito i clienti italiani all’uscita di un prodotto iconico, perché la Ferrero è forse l’ultima grande impresa italiana a non aver dislocato le sue sedi», spiega. «Certo, si tratta solo di biscotti , ma in grado da scatenare scene da mercato nero post-bellico: bagarinaggio, prezzi triplicati, dinamiche da psicosi».Di qui il quesito proposto on line: «Quanto poco avrebbe impiegato Ferrero nel distribuire più confezioni all'inizio?» E la tesi argomentata, sempre sua. Domanda e risposta un po' alla Marzullo, con questa riflessione da notte insonne: «Hanno avuto la bravura di farsi desiderare, come una sposa all’altare».Per spiegare, il titolare dell’agenzia di comunicazione EssereQui cita un caso di studio sulle performance delle campagne lanciate da Facebook. E questo basta a scatenare il dibattito sulla piattaforma social dei professionisti, a proposito delle più efficace strategie di «marketing della scarsità». La discussione è ancora aperta e arricchita dall'intervento di Alessandro D’Este, ceo di Ferrero Italy e da poco presidente anche di GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35 mila imprese di beni di consumo che condividono soluzioni e servizi per migliorare la visibilità dei prodotti. «Non si tratta di manipolazioni dei desideri dei consumatori», chiarisce lui. «Non abbiamo indotto la scarsità di prodotto ma stiamo assistendo a una domanda che è quasi doppia rispetto all’atteso». Sarà. Ma il bilancio è già all'attivo. Per la multinazionale di origini piemontesi (e anche per il pubblicitario partenopeo).