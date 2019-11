Biscocrema Pan di Stelle, il biscotto Barilla per sfidare i Nutella Biscuits

Il lancio dida parte di, brand del gruppo, «non è una risposta alla competition» con. Lo ha detto Julia Schwoerer, vice presidente marketing di, in occasione della presentazione a Milano del nuovo biscotto firmato«Non vogliamo fare la guerra dei numeri né delle quote, noi siamo leader di mercato con il 37% di quota valore. Il mercato dei biscotti non è fatto di questi biscotti 'indulgentì, ma di grandi classici, prodotti healthy, integrali, vale 1,5 miliardi quindi stiamo parlando di una parte della storia di una grande categoria». «Questo lancio non è una reazione alla competition, ma una naturale estensione di strategia di espansione della marca che facciamo da anni», ha aggiunto Schwoerer, che è nata «con un biscotto» nel 1983.«Ci auguriamo che tutte queste attività aiutino a far crescere la categoria in modo sano e dare alle persone novità e prodotti buoni come ha fatto il lancio della crema: le creme spalmabili stanno crescendo dell'11%» e questo «ci interessa più delle quota o il numero del venduto».