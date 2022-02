Milano, dopo il successo di Miami arriva in città Forte: il ristorante amato da Federer, il rapper Drake, Rhianna e Micheal Jordan

Design, qualità, eleganza. Le premesse del ristorante Forte sono queste. Una nuova apertura che vuole bissare il successo del 150 di Ocean Drive di Miami. Aprirà una settimana prima della Fashion Week di Milano, nel cuore della city, in zona Moscova. La firma del concept è del giovane Andrea Reitano, al suo settimo ristorante, portano il suo nome a Londra l'Osteria Romana a Knightsbridge e l'Osteria Napoletana a Notting Hill; Santo Mare a Marylebone; il ristorante panasiatico Kowa a Milano e Sopra, nuovo members club in apertura a Miami.

Un menu che si articolerà tra i tavoli con 140 coperti, dai disegni sinuosi di una sala accogliente e raffinata in stile marinanesco, a base di pesce esposto nel banco del pesce all'entrata. Dal branzino in crosta di sale al gelato al pistacchio, dalle tartare di gambero di Mazara del Vallo e la Cacio e Pepe al tartufo nero. Così anche la carta dei vini raccoglie 3000 etichette dell’Italia e della Francia e cantine come Antinori, Frescobaldi e Gaja, con grandi château francesi.

«Tradizione, autenticità, qualità e freschezza renderanno Forte la destinazione naturale per tutti gli amanti del pesce a Milano - racconta Reitano - L’elegante ristorante sarà decorato secondo lo stile di un’autentica pescheria, con una vibrante energia che vorrebbe risvegliare i palati degli affezionati da tutto il mondo». Forte è concepito per attirare I clienti più esigenti e vip. Tra i clienti di Reitano, ci sono Johnny Depp, Michael Jordan, Drake e Rihanna. ma anche il dj David Guetta e la topmodel Candice Swanepoel".

Forte aprirà in viale Monte Grappa, zona Moscova. Vi sarà una terrazza estiva con 70 posti che contribuirà all’atmosfera mediterranea.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA