Nottingham Forest, il locale a Milano regno della mixology

Regno di Dario Comini, il Ferran Adrià della mixology, il Nottingham Forest di Milano è un cocktail bar dove il bere miscelato, le tecniche della cucina molecolare, la chimica e il buon vivere si danno appuntamento.



Lungo e stretto, ricolmo di oggetti provenienti dai viaggi per il mondo del suo proprietario e dotato di un dehor, occupa la 86esima posizione nella classifica World Best Bars 2019. Attenzione, non si accettano prenotazioni e, se non si arriva prima delle 18.30, si rischia la coda. I drink sono sempre scenici e di grande impatto come il Muschi e Licheni, con estrazione di carota e distillato di licheni accompagnato da carote viola e licheni del polo aromatizzati al lime. Giovedì 10 Ottobre 2019, 10:11

