Suggestione lago per drink di classe

Sono tutti cocktail bar con vista lago: in questa puntata di Drink&Club vi suggeriamo alcuni dei migliori locali lacustri d'Italia.

Partiamo dal lago di Como, a un'ora da Milano. A Blevio ha appena aperto il Mandarin Oriental, resort 5 stelle dotato di ristorante gourmet, bar bistrò e pool bar adiacente alla piscina galleggiante, affacciati sul giardino e sul lago (via Caronti 69). Non distante merita una visita Terrazza 241, l'esclusivo rooftop bar di Hilton Lake Como, con tavoli a bordo piscina e con un ricco calendario di eventi in programma, tra cui il Fun Thursday (25 luglio, 29 agosto e 26 settembre), il Friday Jazz tutti i venerdì fino a settembre e il Saturday DJ-Set ogni sabato sera (via Borgo Vico 241).

E ancora: sul Lago di Garda è recentissimo il lussuoso Quellenhof Luxury Resort Lazise con un bel bar con dehor e ampie vetrate che regalano un affaccio di raro fascino su uliveti, cipressi e palme. E veniamo al Lazio. Sul lago di Bolsena, una location super suggestiva soprattutto al tramonto è La Rana Muta (via del Lago 77, Montefiascone Viterbo). Sul lungolago di Trevignano (lago di Bracciano) invece vi suggeriamo Bistrot 8 e 9, ristorante di pesce con cocktail bar informale (via della Rena 9).

