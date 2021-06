Nescafé, festeggia l'estate con sei cocktail firmati da Flavio Angiolillo

Un’estate all’insegna del gusto e della voglia di stare insieme: è l’estate di Nescafé. Un modo nuovo di bere il caffè per affrontare con freschezza, leggerezza.

Sei cocktail d’autore preparati dalle mani sapienti del barman Flavio Angiolillo, pronto a svelare in un video tutorial passo passo tutti i trucchi delle sue inedite e sorprendenti creazioni, per stupire gli amici con creatività e fantasia.

Cedrafé, Pastis à l’italienne, Frappoco, Easy Coffee Tonic, Make your Americano, Coffee Manhattan sono i nomi degli originalissimi cocktail pensati per Nescafé, frutto di una ricerca negli ingredienti, per raggiungere l’alchimia perfetta e legare tra loro gusti inaspettati, bilanciare le diverse temperature e aromi, dar vita a mix inediti. E quale modo migliore di servirli se non nelle esclusive jar in vetro trasparenti personalizzate Nescafé?

Al Base, ieri sera, dalla panoramica e suggestiva terrazza, in occasione dell’esclusivo SUNSET EVENT abbiamo scoperto i primi 4 cocktail proprio in compagnia di Flavio Angiolillo, un primo tributo all’estate e alla voglia di caffè. Da oggi, il suo celebre Coffee Manhattan con Nescafé sarà disponibile anche al bar per tutta l’estate. E per chi non sarà a Milano, basterà seguire i suoi preziosi consigli e realizzarlo ovunque, anche in vacanza. Basta andare su www.estatenescafe.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 19:38