Il Negroni Rubino spiegato da Emiliano

di Nicole Cavazzuti

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emiliano Arena, bar manager del Dalodi di Roma, spiega come preparare a casa il Negroni Rubino, un Negroni dal gusto più morbido rispetto all'originale per via dei bitter e vermouth scelti.mezza tazzina da caffè di London Dry Gin, mezza tazzina da caffè di Martini Riserva Speciale Rubino, mezza tazzina da caffè di Martini Riserva Speciale Ambrato.inserire il ghiaccio nel bicchiere, raffreddarlo ed eliminare l'acqua in eccesso con un colino. Quindi versare un ingrediente alla volta. Mescolare e decorare con una fettina di limone o d'arancia.il Negroni è stato inventato tra il 1918 e il 1919 a Firenze. Caso raro, la sua nascita non si deve a un barman, ma a un cliente appassionato di cocktail, il conte Camillo Negroni.