Napoli regina del gusto, è la città in cui si mangia meglio al mondo: unica italiana nella top 10. La sorprendente classifica

di Redazione web

Napoli è la città in cui si mangia meglio al mondo. A stabilirlo è la classifica della rivista inglese di viaggi "Time Out". Il capoluogo campano è l’unica città italiana della classifica. Al secondo posto troviamo Johannesburg, in Sudafrica, di cui la rivista esalta il sandwich kota, seguita da Lima, in Perù, che si aggiudica la medaglia di bronzo grazie al ceviche. Per compilare la classifica, Time Out ha intervistato migliaia di persone in tutto il mondo, ponendo domande relative al cibo nella loro città. Alla fine, ciascuna località è stata classificata in base a come i residenti hanno valutato la qualità e l'accessibilità della propria scena gastronomica.

Napoli regina del gusto

La città campana si conferma ancora una volta tra le eccellenze del mondo. «Non puoi parlare di cibo in Italia senza parlare di Napoli e non puoi parlare di cibo a Napoli senza parlare di pizza – si legge – Il piatto è nato nella città partenopea nel 19esimo secolo come pasto veloce ed economico per le classi lavoratrici della città, e le pizzerie della vecchia scuola continuano a sfamare i napoletani affamati oggi.

Il trionfo della diversità

«La cucina napoletana celebra la diversità, la semplicità e il connubio tra terra, mare e storia. Questa ricca cultura del cibo può essere trovata ovunque in città: è nei piatti bollenti di pasta alla genovese e ragù napoletano, nella scarica mattutina di zucchero dalla sfogliatella ripiena di ricotta o nel babà imbevuto di rum, in una passeggiata nel cinquecentesco Mercato della Pignasecca».

Le prime dieci in classifica

Napoli; Johannesburg; Lima; Ho Chi Minh; Pechino; Bangkok; Kuala Lumpur; Bombay; Dubai; Portland.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA