Nannarella, la migliore osteria a Trastevere dove assaggiare i tonnarelli serviti in padella

La trattoria Nannarella è la migliore osteria di Roma per assaggiare i tonnarelli direttamente dalla padella. I tonnarelli sono un tipo di pasta inserito di diritto nella tradizione laziale. Se si pensa al tonnarello non si può fare a meno di associarlo alla pasta cacio e pepe, tra i primi piatti più apprezzati da generazioni. Il menù di Nannarella accoglie le migliori specialità romane, all'insegna del tonnarello, ma anche delle tradizioni culinarie della città. Non resta che andare da Nannarella, scegliere il tuo primo piatto preferito e aspettare che ti venga servito direttamente dalla padella.

Photo: Shutterstock Music: Korben

Pasta alla Amatriciana, il trucco per il soffritto che in pochi sanno

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA