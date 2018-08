Il grande cuoco stellato francese Joel Robuchon è morto. Aveva 73 anni ed era ricoverato per una grave malattia. Cuoco simbolo della cucina francese, detto il "genio" della gastronomia transalpina, Robuchon era anche a capo di un impero gastronomico, con ristoranti aperti in tutto il mondo. Dopo Paul Bocuse, nei mesi scorsi, la Francia perde un altro dei suoi grandi maestri della cucina.



Jooel Robuchon si è spento alle 11 di questa mattina, a Ginevra, in Svizzera. Chef di fama mondiale, nella sua vita collezionò premi e riconoscimenti, tra cui la distinzione di Meilleur Ouvrier de France nel 1976, miglior Cuoco dell'anno nel 1987 e miglior Cuoco del Secolo nel 1990. Ad oggi, è lui che possiede il maggior numero di stelle Michelin al mondo.



Secondo Le Figaro online, che per primo ha rivelato la notizia, Robuchon era stato «operato oltre un anno fa da per un tumore al pancreas che l'aveva molto indebolito». «La cucina è la semplicità e la cosa più difficile à la semplicità», usava dire Robuchon, che innovò l'alta cucina francese, mettendo in primo piano i prodotti che sceglieva con rigore quasi maniacale.

