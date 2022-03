Il Morellino di Scansano DOCG continua la sua ascesa nel mondo dei vini. Cresce posizionamento e prezzo medio, la domanda supera l’offerta con una produzione di oltre 9 milioni di bottiglie e registra un aumento di del 7% circa rispetto ai dati registrati nel 2019.

Morellino di Scansano DOCG: crescono posizionamento e prezzo medio

Il Morellino di Scansano DOCG, secondo un’indagine condotta per il Consorzio di Tutela, gode di ottima salute. La domanda, alla vigilia dell’Anteprima 2022 - Chianti Lovers & Rosso Morellino, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze il prossimo 20 marzo, supera l’offerta con una produzione di oltre 9 milioni di bottiglie, circa il 7% in più rispetto al 2019.

L’indagine, condotta da LT Wine & Food Advisory per il Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano, ha preso in esame alcuni dei principali indicatori che evidenziano una denominazione molto dinamica, che continua costantemente a migliorare il posizionamento dei suoi vini in tutti i canali di distribuzione nei quali è presente: «Il Morellino di Scasano DOCG – ha spiegato Alessio Durazzi, direttore del Consorzio Tutela Morellino di Scansano. – evidenzia da alcuni anni un trend di crescita grazie alla strategia messa a punto dal Consorzio per consolidare il valore e la qualità della denominazione. Sono in costante aumento le vendite con indicatori molto positivi per la nostra base produttiva».

Alessio Durazzi, direttore del Consorzio Tutela Morellino di Scansano

Nel 2021 sono state 9.200.000 le bottiglie prodotte con la fascetta DOCG, con un valore alla produzione di circa 51 milioni di euro, distribuite per l’80% in Italia e per la restante quota principalmente in paesi come Stati Uniti d’America, Germania, Belgio e Svizzera. Nei canali di distribuzione moderna il Morellino di Scansano emerge non solo per crescita dei volumi, +5,3%, ma anche a valore, +6,7% grazie ad un incremento del prezzo medio dell’1,2%. Notizie positive arrivano anche dal canale HoReCa, all’interno del quale spicca l’ottimo posizionamento, sia in Italia che all’estero, con una presenza sempre maggiore nelle carte dei vini dei ristoranti.

Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Tutela Vini Morellino di Scansano

Anche l’andamento del vino sfuso è positivo, con il prezzo per ettolitro del Morellino di Scansano DOCG in continua ascesa a partire dal 2019. A Gennaio 2022 si è registrato un aumento del 47% con un valore di 330 euro per ettolitro: «Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati emersi da questa indagine – sottolinea Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Tutela Vini Morellino di Scansano – La costante crescita di interesse verso i vini del nostro distretto produttivo è evidente. Dobbiamo continuare lungo questo percorso che consolida il posizionamento dei vini della nostra denominazione, attraverso lo sviluppo di un’identità sempre più legata al territorio, alla sua storia ed alla consapevolezza di essere sempre più una delle denominazioni di riferimento in Toscana».

