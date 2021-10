Modena, torna la Champagne Experience: una quarta edizione ricca di novità con oltre 600 etichette da degustare

Inizia il conto alla rovescia per Champagne Experience 2021. Mancano pochi giorni alla quarta edizione della kermesse in programma a Modena il 10 e 11 ottobre. Sarà possibile degustare oltre 600 champagne di 121 tra Maison e vigneron.

È tutto pronto per l’attesissima quarta edizione di Champagne Experience, la più grande manifestazione italiana dedicata allo champagne. L’evento, organizzato da Società Excellence, realtà che riunisce diciotto tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza, si terrà per la quarta volta di seguito nella città di Modena.

Gli spazi di Modena Fiere, domenica 10 e lunedì 11 ottobre, ospiteranno 121 aziende e più di 600 etichette di champagne di storiche Maison e piccoli vigneron, pronte a far conoscere le loro più rappresentative interpretazioni al grande pubblico di appassionati ed esperti di bollicine francesi. Un’occasione davvero unica non solo per degustare grandi vini provenienti dai diversi terroir della Champagne, ma anche per poter approfondire la conoscenza delle più celebri bollicine francesi con i produttori, molti dei quali saranno presenti personalmente dietro i banchi di degustazione. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di importanti consorzi del territorio, come il Consorzio Parmigiano Reggiano e Consorzio Tutela Lambrusco, che godranno di spazi dedicati alla didattica e all'approfondimento. L'area ristorazione sarà gestita dal consorzio Modena a Tavola, con l’alternarsi dei più importanti chef modenesi.

Champagne Experience inoltre, quest’anno consentirà a tutti i visitatori di avere sempre a portata di mano tante informazioni utili per poter vivere agevolmente i momenti che animeranno la manifestazione. Grazie al partner ContattoDiVino.com e alla tecnologia NFC, avvicinando il proprio smartphone al totem posizionato all’ingresso, i visitatori attiveranno l'Assistente Virtuale che, direttamente attraverso la chat del cellulare, inoltrerà via email il catalogo di Champagne Experience, il programma della giornata e altre utili indicazioni. Non solo: ad ogni banchetto sarà possibile ricevere tutti i riferimenti commerciali delle Maison e dei vigneron e, durante le Master Class, le informazioni sugli champagne in degustazione: "Contatto Divino" consente insomma di attivare un dialogo diretto tra visitatori e espositori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 17:21

