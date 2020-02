Mixology Bar a Milano, vintage con l'anima green

Disposto su tre livelli, con un dehor affacciato sul Parco delle Basiliche, il Mixology Bar di Milano è un cocktail bar puro dove non troverete né vino né birra. E nemmeno una drink list. Se non avete le idee chiare, non c’è problema: affidatevi ai bartender che sapranno crearvi un cocktail su misura, in base ai vostri gusti. A tenere le redini del locale è il barmanager Gianluca Amoni che, oltre ai classici, propone alcuni signature e diverse rivisitazioni a rotazione stagionale di evergreen con spirits ricercati, spesso di piccoli produttori. In stile anni ’20, il Mixology Bar ha un approccio green: abolita la plastica, le cannucce qui sono fatte con lo zito, una pasta lunga, secca e cava che resta rigida durante la bevuta. Giovedì 6 Febbraio 2020, 08:49

