Il MI.TO.MA.NE spiegato da Egidio

di Nicole Cavazzuti

Egidio Fidanza, barman titolare del Blind Pig di Roma ci spiega come preparare a casa il drink MI.TO.MA.NE, un twist in chiave sour del Milano-Torino.

Ingredienti: ghiaccio, 1/2 tazzina da caffè di limone, un bar spoon di zucchero liquido, 1/2 tazzina da caffè di vermouth rosso, 1/2 tazzina da caffè di bitter Campari, 2 bar spoon di amaro di Angostura, 3 foglie di menta.

Preparazione: versare tutti gli ingredienti in uno shaker o in un barattolo colmo di ghiaccio, agitare, versare in una coppetta precedentemente raffreddata. Decorare con una fettina di lime essiccato.

La curiosità: è un cocktail ideale come aperitivo. Giovedì 3 Ottobre 2019, 08:36

