Il Mirtopolitan spiegato da Dario Olmeo del Maracaibo di Alghero

Dario Olmeo, barman titolare del Maracaibo cocktail bar di Alghero, ha ideato un twist del Cosmopolitan nel segno della sua regione. E qui ci insegna come farlo a casa.

Ingredienti: una tazzina da caffè di vodka aromatizzata alle bacche di mirto, mezza tazzina da caffè di Triple Sec (liquore aromatizzato all'arancia), due cucchiaini da caffè di mirto rosso, una tazzina da caffè di succo di mirtillo rosso, un cucchiaino e mezzo da caffè di succo di limone, ghiaccio.

Preparazione: inserire tutti gli ingredienti in un barattolo, aggiungere il ghiaccio, agitare e filtrare in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata.

Come aromatizzare la vodka con il mirto: scaldare per 50 minuti a bagnomaria un litro di vodka con 20 grammi di mirto. Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

