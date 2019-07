Milord a Milano, compleanno con drink e musica

Popolo dei drink lover, stasera a Milano l'appuntamento è al Milord, zona Piola. Per celebrare i sei anni di vita del bel locale dotato di ampio dehor il titolare Cristian Lodi, alias il George Clooney di piazza Bernini, ha pensato a una festa nel segno della musica (con dj session live) e drink a special price (5 euro), con tanto di piattino di appetizer incluso nella fascia oraria 19-21. Per chi ama sperimentare questa è una ghiotta occasione per provare i drink signature che, per la cronaca, sono stati appena rinnovati e in carta costano tra i 10 e 12 euro. Pensati per accontentare tutti i palati, i drink originali sono 12, raccontati in un menù a fumetti firmato da Bianca Fiorentino, già autrice delle grafiche della carta del Surfer's Den di Milano. Giovedì 11 Luglio 2019, 09:24

