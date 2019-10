Milano Wine Week e Oktoberfest: calici e boccali, Milano è da bere

A Milano si stanno per alzare calici e boccali.

Già, perché dal 6 al 13 ottobre torna per il secondo anno Milano Wine Week, kermesse con 300 appuntamenti tra masterclass, seminari, lanci di nuove etichette, aperitivi, cene e tasting (concentrati soprattutto a Palazzo Bovara) e 6 Wine District. Una festa del vino, quindi, con sei quartieri legati ognuno a un consorzio diverso per differenti circuiti di degustazione. Brera, Garibaldi, Solferino saranno appannaggio del Franciacorta, via Eustachi dei Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova proporrà il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg; quella di Porta Venezia le Doc del Friuli Venezia Giulia; mentre il quartiere Isola la regione Sardegna. Infine, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg presidierà l'Arco della Pace e corso Sempione. Tra le novità, i Wine Tour alla scoperta delle realtà vinicole del territorio (tutto il programma su milanowineweek.com). E non basta: in Darsena si brinda con l'Oktoberfest, tre giorni di musica, birra e specialità tedesche organizzati dal locale Vista Darsena. Qui, dalle 18 di venerdì e per tutto sabato e domenica, troverete boccali di birra (5 euro), bretzel (3 euro), panini con wurstel e crauti (6 euro) e stinco alla birra con patate al forno (12 euro).



riproduzione riservata ® Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA