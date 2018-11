Milano Wine Festival, 250 cantine a Palazzo Lombardia

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

nonché una selezione di champagne. E poi, approfondire la propria cultura enologica con le masterclass in cartellone e assaggiare i piatti tipici della nostra cultura gastronomica nella zona dello street food.«Il mio motto è: bere meno, ma meglio. Questa manifestazione nasce proprio per diffondere la cultura del vino. Voglio trasmettere il messaggio che sorseggiare un calice di rosso, bianco, rosé o bollicine significa scoprire un mondo, un territorio e una storia» spiega Marco Ramunno, organizzatore dell'evento. Che è. Dopo le 19 la kermesse è free, ma si spendono cinque euro per il calice e un euro a degustazione. Le masterclass pomeridiane sono organizzate da Fisar e sono a ingresso libero previa prenotazione (inviate una mail a prenotazioni@artedelvino.it). Domani i riflettori saranno puntati su Cà del Bosco; sabato su Brunello di Montalcino e Amarone della Valpolicella; domenica sull'azienda siciliana Donnafugata.