Milano da bere in un weekend: degustazioni, seminari e show drinking

Ultimo aggiornamento: 11:54

Un lungo weekend di degustazioni, seminari e show drinking: per gli appassionati di distillati e cocktail, il capoluogo lombardo questo fine settimana è decisamente ghiotto.Si parte sabato 11 maggio con la quinta edizione del Milano Whisky Day ospitata nella sala Le Baron dell'Hotel Marriott. Focus della manifestazione gli imbottigliatori indipendenti, cuore non solo del single malt scotch whisky, ma pure dell'irish whisky e dell'american whiskey. L'entrata è gratuita, previa registrazione sul web, oppure direttamente all'ingresso il giorno dell'evento. Le degustazioni però sono a pagamento (dai 3 euro), così come il kit composto da bicchiere, porta bicchiere e guida al whisky (5 euro). Tutte le informazioni sul sito: whiskyfestival.it.Domenica 12 e lunedì 13 maggio i riflettori si accendono invece su Agave Experience e Spirits Experience, in programma in via Watt 15. Due eventi riuniti in una stessa location, pensati per addetti ai lavori e appassionati in un mix di assaggi e presentazioni. Un viaggio alla scoperta dei distillati prodotti dall'agave, da tequila a mezcal fino ai meno noti raicilla, sotol e bacanora. E non solo: c'è spazio pure per grappa, cognac, brandy, pisco e sake. Il biglietto costa 10 euro per un giorno, 15 per due. Info agaveexperience.it riproduzione riservata ®