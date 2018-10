Il River sui Navigli: tra bruschetta e drink

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il nome non è casuale: il suo ampio dehor si affaccia infatti sul Naviglio Grande. Inaugurato nel luglio 2017 dalla carismatica Andy Boiocchi, il River è un locale dallo stile moderno e urbano, con il bancone a farla da padrone. All'aperitivo, niente buffet, ma un ottimo servizio al tavolo. Dalle 17 alle 21, per accompagnare i cocktail del bartender brasiliano Marin Pal, è servito infatti un tagliere ricco di appetizer home made come bruschette, focacce, verdura. «I cocktail più richiesti? Oltre ai classici Moscow Mule, Spritz e Mojito, i nostri signature low alcol a base di frutta fresca», spiega Pal che lancerà a novembre la nuova drink list.(N.Cav.)riproduzione riservata ®