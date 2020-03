Wicky’s Cuisine, a Milano il Giappone di chef Priyan è fresco di delivery

Oggi più che mai, è il ristorante che viene a casa. Così la maestria di Wicky Priyan arriva nelle tavole dei milanesi. In taxi e in scatole biodegradabili. «Fermo non ci so stare - dice lo chef patron di Wicky’s Innovative Japanese Cuisine - Ho pensato così di fare delivery. In questo momento particolare, era la cosa più giusta. Non rinunciare a mangiare bene. È capitato, mi emoziono a raccontarlo, che mi abbiano chiamato da Roma per mandare “a distanza” una cena a sorpresa.



È un servizio molto richiesto». Sushi e sashimi, le sue iconiche creazioni, “Carpaccio dei 5 continenti”, la “tartare di Angus scozzese”, il “Sushi Kan”, “Maki Angus”, “Maki Granchio”. E ancora “Magica” (filetto di branzino con salsa di Champagne aromatizzata con limone e soia), il maialino “WiKakuni Kyoto” cotto secondo ricetta antica giapponese.



«Vengo da una famiglia di medici Ayurveda da generazioni e per questo sono ben consapevole dell’importanza di adottare tutte le opportune misure per contenere il diffondersi dell’infezione». Novità della settimana, infatti, è il menu Ayurvedico con piatti a misura (in porzione small, medium e large, dagli 8 ai 15 euro) e con ingredienti (a seconda della disponibilità giornaliera) che sono per eccellenza antiossidanti, antibatterici e salutari. Come il “Pollo al curry e curcuma” o il “Sambal di cocco”.



WICKY’S CUISINE - Milano, corso Italia 6 - tel. 338.8790.530 - (ordini dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 - 20, il lunedì e il sabato dalle ore 16 - 20). Per ordini superiori a 120 € il costo di consegna (15 €) è gratuito. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 06:00

