C-Style, il Sichuan più piccante a Milano

Tutta la vera cucina del Sichuan da gustare in un nuovo ristorante che esalta la tradizione e i sapori di una delle più popolose province della Cina. C-Style non è il solito ristorante cinese ma un luogo dove gli esploratori del gusto s’immergono in un viaggio gastronomico molto piccante: pepe e peperoncino sono gli ingredienti basilari di ogni piatto della cucina sichuanese. Per i palati più delicati ci sono anche piatti “light”. Ogni portata è una piacevole scoperta, anche per come viene presentata. Tra i piatti consigliati le tenere costolette di agnello preparate con un mix di peperoncini freschi e secchi, lo stinco di maiale in salsa marrone, la rana saltata in padella con pollo in salsa di peperoncino rosso, il branzino arrosto con verdure, l’hot-pot piccante di coniglio, il riso saltato C-Style (due tipi di riso, salsa di frutti di mare e gamberi). Molti i piatti per vegetariani, ma non mancano trippe, zampe di maiale e colli d’anatra per i più audaci.



C-Style - Milano, via degli Imbriani 1 - Tel. 02/36.53.22.87 - chiuso lunedì - costo 25-30 euro.