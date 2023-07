Trattoria dal Cordaro, la gricia anche all’ombra del CityLife

di Claudio Burdi

Un angolo di Roma sotto i grattacieli di CityLife. Da poco più di due mesi uno dei più apprezzati punti di riferimento della ristorazione della Capitale è sbarcato in città pronto a conquistare i palati milanesi con le sue ricette tipiche della tradizione romanesca. Quelle genuine di una volta, realizzate con i migliori prodotti del territorio laziale. E di storia ce n’è davvero tanta da Trattoria Dal Cordaro, uno dei locali più antichi di Roma, aperto e condotto da oltre cent’anni (nel 1922) dalla famiglia Dori in zona Porta Portese.

Un vero tempio dei sapori e dell’ospitalità capitolina tutto da vivere e gustare, tra deliziosi salumi e formaggi della campagna laziale, grandi classici come carbonara, cacio e pepe, amatriciana, gricia, pajata e sugo di coda o involtino (a condire il tagliolino all’uovo artigianale, emblema del locale) e secondi piatti come trippa alla romana, coda di vitello alla vaccinara o petto di vitella alla fornara.

Non mancano nel menu tante altre specialità, cucinate a regola d’arte dallo Luca Colafrancesco e dalla sua brigata, come l’abbacchio a scottadito o il baccalà alla romana e assolutamente da non perdere l’Antipasto Dal Cordaro (composto secondo stagione da carciofi alla romana o concia di zucchine, trippa o polpette, fagioli e scarola), gli squisiti involtini (al sugo, con salsiccia o con fagioli e scarola) e tra i dessert la torta di ricotta e visciole.

TRATTORIA DAL CORDARO. Milano, largo Domodossola 2; tel: 02.34531149; chiuso domenica; orari: pranzo (12:00-14:30), cena (19:00-23:00); costo medio 35 euro

