Sine, il cibo gourmet che acchiappa i giovani

È giunto il tempo della gastrocrazia. La gastronomia gourmet diventa democratica da Sine, nuovo concept restaurant affacciato su parco Marinai d’Italia, dove si vuole fare cultura del buon cibo a prezzi accessibili anche per i più giovani.



L’idea dello chef partenopeo Roberto Di Pinto (allievo di Marchesi e Ferran Adrià, già executive chef al Bulgari) è rivoluzionaria: oltre ad una ricca carta anche un menu degustazione di 5 portate a 45 euro (il martedì per gli under25 a 35 euro) che varia quotidianamente con piatti di cucina mediterranea, tra tradizione e provocazione: come l’ostrica con granita al gin tonic o i plin con tartufo e limone candito (per un tocco di napoletanità che si vede anche dalla pasta più spessa), il tiramisù ai funghi e caffè o il babà al rum con gelato al pop corn. Per chi invece preferisce scegliere meno piatti, spiccano tra gli antipasti l’Uovo pochè con cremoso di patate, tartufo nero ed erbe insolite e la tartare brulè di petto e coscia d’anatra, rapa rossa, melograno e falsa ostrica.



Tra i primi i ravioli d’ossobuco, salsa riso Milano e gremolada mediterranea, la Mescafrancesca patate e astice e il suo risotto Milano/Napoli. E poi coniglio all’ischitana o il pescato all’acqua pazza. L’ambiente è moderno e curato, dallo stile internazionale e dal servizio easy ma professionale del giovane staff. Notevole anche il bancone bar con etichette premium, per un aperitivo o un cocktail a fine pasto.



Sine Milano, viale Umbria 126 Tel. 02/36.594.613 - chef Roberto Di Pinto - chiuso domenica - costo medio 45 euro

