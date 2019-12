Mu corso Como, a Milano lo street food stile Hong Kong

Lo street food Hong Kong style alla conquista della movida. Apre al pubblico domani il nuovo format targato Mu che, dopo aver conquistato i palati gourmet nell’elegante ristorante in zona Stazione Centrale, sbarca in versione stuzzicheria in una delle aree pedonali più animate della nightlife milanese. Un take-away con qualche posto a sedere (all’aperto), dove deliziarsi della gastronomia cantonese e della tradizione di Hong Kong secondo la mano dello chef Kin Cheung. Tra le proposte più sfiziose le polpette di maiale o di manzo fritte, le cup di riso con manzo cotto al vapore, uovo fritto e salsa di soia, la trippa con zenzero e peperoncino, i cannelloni di riso al vapore dalle svariate farciture, i Bao Burger ripieni di maiale fritto, merluzzo, pollo, vegetariani o con la particolare crema di taro (tubero simile alla patata).



Mu corso Como - Milano, corso Como 9 - tel. 327/13.63.837 - chiuso lunedì - costo medio: 5 euro. Mercoledì 18 Dicembre 2019, 06:00

