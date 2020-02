Berberè, a Milano la pizza strapremiata fa il bis: stasera si inaugura il nuovo locale alle Colonne

La famosa pizza artigianale con farine macinate a pietra e impasto a pasta madre viva, apre un altro locale nel cuore di Milano, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo, a ridosso del Carrobbio, l’incrocio di vie storiche che portano in Duomo. E avrà due novità: all’interno ci sarà il primo Mikkeller bar, il corner della brew firm danese. L’inaugurazione sarà stasera, una festa aperta a tutti dalle ore 19 in corso di Porta Ticinese 1, dove verranno offerti 2000 spicchi di pizza e 500 birre Mikkeller.



Il locale si aggiunge agli altri 11 che i fratelli Aloe hanno saputo creare in 10 anni in Italia e ai 3 a Londra con una pizza strapremiata (3 spicchi del Gambero Rosso, miglior pizzeria bio d’Italia ai Pizza Awards e 14ª posizione nella classifica mondiale dei Top50Pizza). «Berberè e Mikkeller sono una combo perfetta - dicono i due giovani proprietari - pronta a creare un’atmosfera unica». Dieci le birre alla spina, oltre che una selezione in bottiglia e lattina (prezzi da 3,50 a 7 euro). Novanta posti a sedere, interni curati e un menu pizze da 5,90 euro servita tagliata in 8 fette per l’identità conviviale a cui ci hanno abituato. L’altra novità? Le montanare di Berberè, pizze fritte in tre varianti - “Pomodoro, parmigiano reggiano e basilico”, “Stracciatella e crudo di Norcia” e “Pomodoro, bufala, acciughe e origano” - che si aggiungono il menu stagionale e tradizionale di Berberè.



Berberè Pizzeria Milano Colonne - corso di Porta Ticinese 1 - tel. 02/49.78.48.77 - sempre aperto 12-15; 18,30-23,30; fino alle 24 venerdì e sabato. Costo medio: 15 euro Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 06:00

