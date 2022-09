La carbonara da urlo? Al pesce d'oro bistrot è quella di mare

di Claudio Burdi

La migliore carbonara di mare in città? Si gusta al Pesce d’oro Bistrot, il nuovo indirizzo per gli amanti del pescato dove, realizzata a regola d’arte, la variante marina di uno dei primi più tradizionali della cucina italiana è così golosa da esserne diventata (involontariamente) il piatto imperdibile del suo menu. Una gioia per il palato che si affianca alle tante altre specialità di pesce del ristorante aperto a fine aprile da Massimo Gallo, volto noto della ristorazione milanese che, fin dagli anni ’90 (prima al Bagutto e poi al Calabrone), con la sua cordialità, la particolare accoglienza e la sua proposta gastronomica, ha conquistato la fiducia e l’amicizia di generazioni di buongustai, di vip e personaggi dello spettacolo che, sentendosi come a casa, lo seguono in ogni sua nuova apertura.

Per queste ragioni il Pesce d’oro è già diventato un elegante “salotto” informale dove cenare (o pranzare) gustando plateau royal di crudi freschissimi (con i ricci come fiore all’occhiello secondo disponibilità), carpacci e tartare, così come deliziose proposte come il soutè di gamberi e porcini, la fregola con primizie di mare, il risotto lime e gamberi rossi, l’aragosta alla catalana, il trancio di pesce spada al mojito o il tataki di tonno al sesamo nero. Il tutto da accompagnare a champagne, bollicine e vini di ogni parte d’Italia.

PESCE D'ORO BISTROT. Milano, viale Monte Grappa 2; tel: 02/58124659; aperto tutti i giorni dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 19,30 alle 23,30; costo medio 70 euro

