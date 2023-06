Muddica, la gastronomia siciliana tutta da gustare

«Metti lu pani a li denti ca la fami si senti». Tradotto dal siciliano, è un invito. Un detto che definisce bene lo stile e la filosofia di Muddica, locale di gastronomia tipica in viale Monte Nero nel centro di Milano. “Muddica” è la “mollica” del pane, per indicare quello nero (presidio SlowFood) di Castelvetrano, in provincia di Trapani, terra di origine di Adriano Egitto, il proprietario.

Bocconiano, dopo le esperienze in America e in Belgio, apre a Milano questo locale facendone un posto di ritrovo imperdibile per chi ama la buona cucina, tradizionale e semplice. Easy, informale, senza fronzoli. Una ex-sartoria di 50 mq trasformata in un bistrot di ottima qualità, con un bancone degustazione e scaffali di esposizione. Tra gli sgabelli si può bere un buon vino accompagnandolo con una delle pietanze squisite.

La particolarità sta non solo nella qualità dei piatti, ma nell’essere un locale senza fornelli. I piatti sono lavorati in un laboratorio esterno che tra qualche mese ospiterà anche l’accademia di cucina siciliana voluta dallo stesso Adriano. Il cibo viene abbattuto a bassa temperatura e poi assaporato al bistrot, riscaldato in forno, senza intaccare la qualità.

MUDDICA. Milano, via Monte Nero 27 - Orari: a cena dal lunedì alla domenica, sabato e domenica anche a pranzo - tel. 02 54090164 - prezzo medio 30 euro

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA