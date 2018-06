Un grande acero all’ingresso, un laghetto con le carpe e decorazioni con suggestivi paesaggi nipponici, circondati da un giardino zen, in piena Porta Nuova. È l’incanto del Finger’s Garden, il ristorante trendy per amanti del sushi di eccellenza proposto dallo chef e patron Roberto Okabe. L’esperienza è di quelle che si ricordano sia che ci accomodi al grande tatami al centro del locale che in uno dei tavoli che paiono sospesi tra gli alberi. Nel menu piatti fusion e ingredienti brasiliani e mediterranei come il Nido (involtino di avocado e cream cheese in pasta kataifi, tartare e salsa rosa) o il millefoglie di tonno e burrata. Fresche le tartare e i carpacci Okabe, tra cui il Maguro Fry di tonno rosso saltato con pane grattugiato e salsa di gazpacho; unico l’Ikasumi, un risotto al nero di seppia con parmigiano mantecato alla prugna giapponese.

Finger's Garden, via Keplero 2, Milano Tel. 02/60.65.44 - Costo 70€ - Sempre aperto (solo la sera)

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..