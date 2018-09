Rugantino alle Colonne di San Lorenzo... nun fa’ lo stupido stasera

Rugantino dà una pennellata di romanità in uno dei quartieri storici di Milano, Porta Ticinese. Un dehor che si affaccia sulla piazza, sale con un stile indefinito tra il rustico e l’elegante, e un cibo deludente. Forse, perché immerso in cotanta bellezza architettonica, c’è chi pensa di poter vivere di rendita. Ma se uno chiede i bucatini alla “Matriciana”, li vuole buoni come i veri romani insegnano. E lo stesso per “cacio e pepe” o l’abbacchio allo “Scottadito”. E invece, servizio sempre più scadente e piatti che sembrano non avere come priorità prodotti selezionati. Pure i carciofi, fritti o alla giudia, sembrano aver perso autenticità. Così il conto non torna. E parafrasando lo storico musical... Rugantino nun fa’ lo stupido stasera.

Rugantino, MIlano, via dei Fabbri, 1 - 02 8942 1404

Mercoledì 5 Settembre 2018