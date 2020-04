Canzian, a Milano la cucina stellata arriva sul tavolo di casa tua

Piatti di alta cucina direttamente a casa. Daniel Canzian, chef del ristorante omonimo situato in uno dei posti più belli di Milano, continua a cucinare per la gente in quarantena forzata cene di gusto. “Daniel Canzian a casa tua”, il nome del servizio. I suoi piatti contemporanei e innovativi che hanno sempre caratterizzato la peculiarità della sua cucina, arrivano pronti per essere mangiati.



«Non è business - racconta Canzian - è un servizio che mi sento di dare. Un gesto semplice e vero che affonda le radici nel significato stesso di essere cuoco: di cucinare per le persone, anche in questo momento». Tre menu stagionali - di 50, 60 e 70 euro, con possibilità di aggiungere il finger food a 10 euro - che variano ogni settimana: «piatti che preparo io e che consegno in taxi. Un sms avvisa che stiamo per arrivare con le indicazioni per rigenerare i piatti». «Non è un delivery - tiene a precisare - ma una cena vera. Ecco perché le prenotazioni vanno fatte almeno un giorno prima».



Materie prime di alta qualità provenienti da piccoli produttori locali. Piatti che vanno dall’uovo alla bottarga di muggine al carpaccio di barbabietole, dai calamari alla plancia al San Pietro all’olio dolce di mandorle, dalla torta sacher al caffè alla millefoglie caramellata alle tre vaniglie. Tutto accompagnato dal “pan marchigiano, focaccia ligure e pan libro”.



Ristorante Canzian - Servizio su prenotazione - per un minimo di 2 persone - dal lunedì al sabato sul sito shop.danielcanzian.com. Tel. 02/63.793.837 - mail info@danielcanzian.com. Costo consegna 10 euro (gratuita per ordini da 4 persone) Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 06:00

