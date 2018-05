Pizza, ecco quella made in Milano. Al Duomo il primo locale dove scegliere la farina da grani antichi

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Farina per la pizza prodotta in diretta da grani antichi italiani marchiati Saragolla e Carosella: Milano lancia la sfida della pizza di alta qualità, aprendo a fine giugno il primo ristorante italiano che contiene un vero mulino a pietra montato all'interno del locale e una stanza dei dolci dove sono esposte - come in un atelier d'alta moda - delizie come babà, crostate, tiramisù, sfogliate ricce e frolle, caprese, pastiera napoletana, delizia al limone, code di aragoste, torta al limoncello. Piatto forte la pizza con il mulino sfornata a 100 metri dal Duomo, per una sfida portata dai napoletanissimi Salvatore Varriale (maestro pasticciere) e Giuseppe Vesi (chef pizzaiolo) che però vestono le insegne lumbard per produrre nel mondo un piatto unico.Vesi ha infatti scelto di utilizzare soltanto farine macinate a pietra e sta lavorando all'introduzione di prodotti 100% made in Italy dopo aver vinto una puntata della trasmissione Quattro ristoranti dedicata alla pizza. E ora mette al centro del locale il mulino, con macine a pietra, in cui la farina, ottenuta da grani antichi italiani al 100%, utilizzata per fare la pizza sarà realizzata al momento.