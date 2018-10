1930 Milano, lo speakeasy tutto da scoprire

È il più famoso speakeasy di Milano: un cocktail bar nascosto, senza insegna né vetrina, arredato in stile anni 30, aperto nel 2013 da Flavio Angiolillo e Marco Russo, titolari anche del Mag. Frequentato da un pubblico eterogeneo per età, sesso e nazionalità, il 1930 Cocktail Bar si contraddistingue per il servizio curato e per l’atmosfera amichevole. E soprattutto per la signature drink list che cambia ogni 4 mesi, frutto di una costante ricerca e sperimentazione di nuovi originali e ricercati cocktail d’autore. Informazione pratica: per sapere dove si trova il 1930 dovete visitare i locali Mag o Barba e conquistare la fiducia dei gestori. Solo così potrete sapere l’indirizzo dello speakeasy.

www.facebook.com/1930milano.

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..