Al Bob Longe Bar cocktail dal mondo

Nel quartiere Isola, a Milano, Bob Lounge Bar è diventato un punto di riferimento per i cocktail lovers. Intimo, con luci soffuse, è arredato in stile post industriale con elementi in ottone e ferro, vetri anneriti specchianti e pareti con i mattoni a vista. E ha appena lanciato la nuova drink list, ispirata al tema della migrazione: otto signature, ideati dal bar manager Cesar Arajuio, per otto diverse storie. Da Animal Tropical, a base di pisco e cachaça distillati scoperti dai primi coloni spagnoli e portoghesi, al Pervertida con mezcal e rum, omaggio alle ballerine cubane che migravano in Messico negli anni '40. Interessante anche la proposta food, contrassegnata da influenze e contaminazioni asiatiche. Un esempio su tutti: i ravioli al vapore artigianali. Giovedì 26 Settembre 2019, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA