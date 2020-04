Milan Keeps On Cooking. Due Chef e un pasticcere: pranzo di Pasqua gourmet per gli indigenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 08:38

Tre cuochi solidali e le loro portate gourmet per centocinquanta bisognosi: quest’anno il pranzo di Pasqua al Centro Sant’Antonio di via Farini a Milano sarà preparato da tre degli oltre cento chef che in queste settimane hanno preso parte alla campagna solidale “Milan Keeps On Cooking”. Il tutto in collaborazione con Equoevento Lombardia, organizzazione senza scopo di lucro che dal 2013 recupera e dona le eccedenze alimentari a enti caritatevoli, case famiglia, poveri e bisognosi.Solidarietà genera solidarietà: dopo aver mostrato a migliaia di utenti come realizzare le loro ricette a casa sull’account Instagram @milanokeepsoncooking, gli chef Eugenio Boer ed Eugenio Roncoroni e il pastry chef Gianluca Fusto hanno deciso di preparare in prima persona i piatti che verranno serviti il giorno di Pasqua a chi una casa purtroppo non ce l’ha.Eugenio Boer, lo chef italo-olandese proprietario del ristorante [bu:r], proporrà una pasta alla norma.Eugenio Roncoroni, chef trentasettenne de Al Mercato, proseguirà preparando un ragù di manzo, polenta e pecorino.Dulcis in fundo, Gianluca Fusto, pastry chef di fama internazionale, offrirà a tutti i commensali un fondente al cioccolato e nocciole.Ricette semplici, cucinate da tre cuochi d’eccellenza, per regalare agli indigenti una giornata all’insegna del buon cibo e uno spiraglio di speranza. I piatti, confezionati in sacchetti personalizzati da messaggi di auguri da parte dei tre chef, verranno consegnati domenica grazie anche al supporto dei volontari di Equoevento Lombardia.Milano keeps on cookingUn grembiule con un messaggio di incoraggiamento all’Italia affinché continui a “sfornare” idee e progetti e a fare del bene.Questo il concept della campagna social #milanokeepsoncooking, poi evolutasi in #italiakeepsoncooking, con il coinvolgimento di oltre un centinaio di cuochi a livello nazionale per condividere idee in cucina durante il lockdown e raccogliere fondi a favore dell’ospedale “Luigi Sacco” di Milano, in prima linea con la sua terapia intensiva nella lotta contro il Covid-19. In poche settimane sono stati raccolti oltre 4.000 €.Equoevento Lombardia è una Onlus milanese nata nel 2015 per combattere gli sprechi alimentari: la sua missione è recuperare il cibo in eccesso in occasione di eventi (cene, congressi, matrimoni, eventi aziendali, ecc.) per donarlo a enti caritatevoli e bisognosi.