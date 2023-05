Milan-Inter, il derby di Champions è anche sfida drink: il “Black&Blue Snake” contro il “Red&Black Devil”

di Redazione web

Il diavolo contro il biscione per due cocktail da Champions League. L’attesa per la storica semifinale della massima competizione europea tra Milan e Inter contagia anche il mondo della mixology e sul bancone, proprio come sul campo di calcio, creatività e abbinamenti originali vengono proposti per conquistare tutti gli appassionati.

Per celebrare questo speciale evento e in occasione della Milano Week Mixology che si concluderà nella giornata di oggi, martedì 9 maggio, Alessia Bigolin, la drink setter di Anthology by Mavolo, spin off di Mavolo Beverages specializzata nell’importazione e distribuzione in esclusiva di prodotti di fascia alta, ha creato due signature cocktail per far rivivere il “derby della Madunina” anche sui banconi dei più importanti cocktail bar d’Italia.

Il match vede di fronte il Black&Blue Snake contro il Red&Black Devil per due drink “gin based” dai sapori forti e meneghini ma con aromi e profumi morbidi al palato: “Creatività, passione ed emozione sono solo alcuni dei punti che mixology e calcio hanno in comune. Quando ho rielaborato questi cocktail ho voluto immaginare qualcosa di veramente unico ed emozionante esattamente come saranno le partite di semifinale tra Inter e Milan. Istanti, momenti e sensazioni che rimangono nella testa e nel cuore degli appassionati anche a distanza di tanti anni. Esattamente come quando assaporiamo un cocktail eccezionale”, afferma Alessia Bigolin. Anche la sfida tra il Black&Blue Snake e il Red&Black Devil si preannuncia molto equilibrata e giocata su piccoli dettagli di sapori. Lo Snake si ispira allo storico cocktail Blue Lady con un garnish di liquirizia che contrasta la dolcezza del Gin Amuerte Blue miscelato con il succo di limone e il blu curaçao per un effetto finale imprevedibile e sorprendente.

Il Devil, invece, è ispirato al classico cocktail Red Snapper a base di Gin Amuerte Red e succo di pomodoro con toni acidi dati dal succo di lime che si intrecciano agli accenti “indiavolati” della salsa Worcestershire e delle gocce di tabasco. “Il calcio e la mixology richiedono entrambi grande abilità e creatività per far sognare tutti gli appassionati.

I due cocktail hanno come ingrediente principale il gin Amuerte (distribuito in esclusiva per l’Italia da Anthology by Mavolo) nelle edizioni speciali Red e Blue: si tratta di un Premium Distilled Gin unico al mondo per avere tra i suoi ingredienti foglie di coca peruviana e un aroma inconfondibile. Nella versione Red il distillato delle classiche foglie botaniche Amuerte viene miscelato con la pregiata pineberry, un frutto simile alla fragola di colore bianco che ricorda la dolcezza dell’ananas, mentre nella versione Blue viene impiegato l’antichissimo frutto del fico blu utilizzato dopo essere stato fermentato. Contrasti forti come quelli che mercoledì sera non mancheranno sul prato di San Siro. Inter contro Milan, Black&Blue Snake contro Red&Black Devil: una sfida per cuori e palati forti.

BLACK&BLUE SNAKE - 5 cl di Amuerte Blue - 3 cl di succo di limone - 2 cl di Blue Curaçao

RED&BLACK DEVIL: - 5 cl di Amuerte Rosso - 1,5 cl di succo di lime - 2 dash di salsa Worcestershire - 2 gocce di Tabasco - 1 pizzico di sale - 1 pizzico di pepe - 10 cl di succo di pomodoro fresco

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 16:11

