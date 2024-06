Miglior ristorante al mondo 2024, trionfa la Spagna: l'Italia fuori dalla top 10 dopo 21 anni. La classifica completa

di Redazione web

Il mondo della gastronomia si è riunito nella città illuminata dai neon di Las Vegas, negli Stati Uniti, per celebrare e premiare The World's 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, con Disfrutar di Barcellona nominato The World's Best Restaurant e Il miglior ristorante d'Europa. La cerimonia di premiazione, ospitata al Wynn Las Vegas, premia i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 territori dei cinque continenti. Disfrutar è seguito nella classifica da Asador Etxebarri (n.2) ad Atxondo e Table da Bruno Verjus (n.3) a Parigi.

Il miglior ristorante del mondo

Il Disfrutar è situato in una posizione paradisiaca tra il porto turistico e la spiaggia con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Il ristorante guidato dai fratelli Mauro, capo chef e dal maître d' Catia Uliassi, è una destinazione gastronomica sin dalla sua fondazione. aperto nel 1990. Il menu vede 10 nuovi piatti aggiunti ogni anno e presenta un mix di piatti classici e innovativi. Prelibatezze tra cui l'iconico wafer di foie gras e il kir royale danno il tono a un banchetto che comprende anche seppie scottate e gamberi rossi con buccia d'arancia.

Male l'Italia

C’è delusione per l’Italia, che esce dalla top ten, come non accadeva dal 2021. Una piccola soddisfazione per il Bekpaese è arrivata con il premio Champions of Change andato alla botturiana Jessica Rosval e a Carolina Caporossi, canadese la prima e statunitense la seconda, ma impegnate da qualche anno nel progetto sociale del ristorante Roots di Modena, dove danno opportunità di lavoro alle donne straniere formandole in cucina.



Nel dettaglio, Riccardo Camanini di Lido 84 a Gardone Riviera (tre forchette del Gambero Rosso), settimo l’anno scorso, scende al dodicesimo posto, mentre Niko Romito, che nel 2023 si era piazzato al sedicesimo posto, scivola al 19esimo mentre Mauro Uliassi di Uliassi a Senigallia precipita dal 34esimo al 50esimo posto. L’unico a guadagnare

Gli altri premiati

Il Beronia World's Best Sommelier Award viene assegnato a Pablo Rivero, sommelier e proprietario di Don Julio , Buenos Aires. Precedentemente riconosciuto come miglior sommelier dell'America Latina 2022 come parte dei 50 migliori ristoranti dell'America Latina, Rivero è noto per la sua difesa del vino della regione e i suoi abbinamenti ponderati con i prodotti locali.

Il Nobelhart & Schmutzig di Berlino (n. 43) viene annunciato come il vincitore del Sustainable Restaurant Award, in riconoscimento del suo infallibile sostegno a favore di migliori politiche agricole e della voce dei produttori. La sua etica «brutalmente locale» testimonia i suoi rapporti personali con agricoltori e coltivatori, consentendo al team di offrire un menu veramente regionale e stagionale.

La serata ha inoltre celebrato i premiati con premi speciali preannunciati. Tra questi: le vincitrici di Champions of Change Jessica Rosval e Caroline Caporossi – fondatrici di Roots a Modena , un ristorante di impresa sociale che ospita un programma di formazione per donne migranti – e João Diamante di Diamantes Na Cozinha a Rio de Janeiro , fondatore di un'iniziativa culinaria che crea opportunità per i giovani in situazioni vulnerabili; Janaína Torres, vincitrice del premio come miglior chef donna al mondo; Plénitude a Parigi, a cui è stato assegnato il Premio Gin Mare Art of Hospitality; e Kato, Los Angeles, che ha vinto il Resy One To Watch Award.

La Classifica ufficiale

1- Disfrutar, Barcellona

2- Asador Extebarri, Axpe

3- Table By Bruno Verjus, Parigi

4- DiverXO, Madrid

5- Maido, Lima

6- Atomix, New York (Best Restaurant In North America)

7- Quintonil, Città del Messico

8- Alchemist, Copenaghen

9- Gaggan, Bangkok (Best Restaurant in Asia)

10- Don Julio, Buenos Aires

11- Septime Paris (Wold's Best Sommelier Award)

12- Lido 84, Gardone Riviera

13- Trèsind Studio, Dubai

14- Quique Dacosta, Denìa

15- Sézanne, Tokyo

16- Kjolle, Lima

17- Kol, Londra

18- Plénitude, Parigi

19- Reale, Castel di Sangro

20- Wing, Hong Kong (Highest New Entry Award)

21- Florilège, Tokyo

22- Steirereck, Vienna

23- Sühring, Bangkok

24- Odette, Singapore

25- El Chato, Bogotà

26- The Chairman, Hong Kong (Highest Climber Award)

27- A Casa Do Porco, Sao Paulo (riceve anche il premio per la miglior cuoca, Best Female Chef)

28- Elkano, Getaria

29- Boragò, Santiago

30- Tim Raue, Berlino

31- Belcanto, Lisbona

32- Ten, Tokyo

33- Pujol, Messico

34- Rosetta, Messico

35- Frantzén, Stoccolma

36- The Jane, Belgio

37- Oteque, Rio De Janeiro

38- Sorn, Bangkok

39- Piazza Duomo, Alba

40- Le Du, Bangkok

41- Maita, Lima

42- Ikoyi, Londra

43-Nobelhart & Schmutzig, Berlino

44- Mingles, Seoul

45- Arpège- Parigi

46- SingleThread, Healdsburg

47- Schloss Schauenstein, Fürstenau

48- Hiša Franko, Caporetto

49- La Colombe, Cape Town

50- Uliassi, Senigallia

