Piatti tipici della tradizione capitolina. La pizza, rigorosamente romana, e anche ricette gourmet per chi cerca proposte di gusto inusitate. È una carta decisamente articolata quella del ristorante Match, aperto da Max Giusti e da sua moglie Benedetta Bellini, all’interno del centro sportivo Play Pisana. Così accanto a piatti più “classici” come bruschette miste e prosciutto crudo di Parma 24 mesi con bufala di Paestum, tra gli antipasti, si notano Prosciutto di petto d’anatra con agrumi e Tartare di manzo con cialda di pera e crema al parmigiano. E, tra i primi, oltre a carbonara e gricia, il Risotto Milano - Roma che, spiega Benedetta Bellini, «è un risotto allo zafferano con coda alla vaccinara». Senza trascurare il Cartoccio di spigola o Orata in carta fata e il Tonno tataki con misticanza bio e guacamole. «Il ristorante affaccia sulla piscina, è concepito come un giardino d’inverno - dice - ciò che vogliamo è che le persone si sentano a casa».

Match - Roma, via dei Matteini, 35 - Tel. 06/66.16.50.68 - Da 10 euro, sempre aperto (lunedì sera solo pizza).

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:20