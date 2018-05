Ladri a casa di Massimo Bottura, paura per lo chef: moglie e figlio erano a letto

Furto in casa dello chef Massimo Bottura. La scorsa notte, i ladri sono entrati nell'abitazione mentre lo chef era fuori per lavoro: in casa c'erano la moglie e il figlio, che si sarebbe accorto della presenza dei malviventi e sarebbe rimasto immobile per la paura.



La dinamica dell'accaduto, però, è ancora da chiarire e sul posto è intervenuta la polizia. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati dal balcone, forzando una finestra nella camera da letto. Da definire il bottino che i malviventi sono riusciti a rubare. L'abitazione dello chef era già stata presa di mira dai ladri quattro anni fa, sempre in maggio, mentre la famiglia si trovava in Turchia per l'inaugurazione di un locale. A marzo dell'anno scorso, poi, era stato colpito il ristorante la 'Francescanà.

Venerdì 18 Maggio 2018