Massimo Bottura e la foto con Beyoncè, sorpresa di Natale per lo chef

Selfie con la star Beyoncè per Massimo Bottura, il pluripremiato chef titolare del ristorante Osteria Francescana. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram accompagnato dagli auguri di Natale. Bottura ha voluto condividere con i followers la foto in compagnia di Beyoncè per augurare buone feste.

Leggi anche > Papa Francesco alla Messa di Natale: «Dare dignità al lavoro, basta morti»

Nel post lo chef scrive le parole del ritornello di un famoso brano natalizio "We wish you a Merry Christmas" e poi aggiunge sempre in inglese: «Vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo da me e Beyoncè a tutte le anime sensibili del Natale». Non ci sono altri dettagli, ma l'atmosfera natalizia è servita.

Beyoncè è una delle star americane più seguite del pianeta, mentre Massimo Bottura è uno chef italiano che con Osteria Francescana, nel centro storico di Modena, ha ottenuto tre stelle Michelin. Il locale è stato più volte premiato come miglior ristorante al mondo da The World's 50 Best Restaurants.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA