Il Martini Cocktail alla maniera di Fabio

La ricetta è consigliata da Fabio Camboni, bar manager di Kasa Inkanto di Gaeta (provincia di Latina).Ingredienti: 1 tazzina e 1/2 da caffè di London Dry Gin, 1/3 di tazzina di dry vermouth. Preparazione: Miscelare delicatamente gli ingredienti in un Mixinglass ( o brocca ) con ghiaccio a cubi. Versate gli ingredienti in una coppetta Martini strizzare una scorretta di limone in superficie. Decorare con oliva verde.La curiosità: un appassionato bevitore del Martini Cocktail è il protagonista di Addio alle armi di Ernest Hemingway.