Mangia un uovo rosso «per ridere» e finisce ricoverato in ospedale: «Sono infetto da pseudomonas»

Per evitare rischi per la salute, è fondamentale scartare qualsiasi alimento che desti il ​​minimo sospetto di essere avariato. Il cibo può deteriorarsi e ospitare batteri, virus o tossine nocivi che possono portare a una intossicazione alimentare. Se il concetto non fosse sufficientemente chiaro, un farmacista ha pubblicato su TikTok il video delle conseguenze di un gesto irresponsabile, tanto più perché fatto «per ridere»: mangiare un uovo rosso.

L'uovo rosso

Il divulgatore e utente TikTok @farmaceuticofernandez ha condiviso in un video l'esperienza di un altro utente del social network in cui spiega i rischi in cui ci si può imbattere consumando alimenti alterati. «Ho mangiato quest'uovo per ridere e ora sono in ospedale infettatto da pseudomonas», esordisce l'utente, mostrando come mangia un uovo con l'albume completamente rosso.

In risposta al video imbarazzante, il divulgatore Farmacéutico Fernández sottolinea: «Lo fa per ridere e mi viene da piangere perché ci sono sempre più video di questo tipo, quindi la selezione naturale non funziona. Un uovo rosso? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe essere un embrione di fenice? O forse un batterio potrebbe averlo contaminato?».

Il batterio

Nonostante ciò, l'utente decide di provare l'uovo e, ovviamente, viene infettato dallo pseudomonas, un batterio molto resistente agli antibiotici che può causare una varietà di infezioni, comprese infezioni respiratorie, urinarie e cutanee.

