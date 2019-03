Lo studio: chi mangia spesso il sushi sarà più propenso a mangiare insetti

Chi ama il sushi potrebbe presto amare gli insetti: lo dice uno studio condotto dalla Trobe University e dall'Università della Pennsylvania, che ha rivelato come le persone che consumano frequentemente il tipico piatto giapponese siano più disponibili e propensi a mangiare insetti commestibili, come grilli o scarafaggi fritti. Tutto ruota infatti attorno alla passione per i cibi esotici: il sushi sarebbe un piatto che apre le porte al nuovo gusto.Il co-autore dell'analisi, Paul Rozin, docente emerito di psicologia all'Università della Pennsylvania, ha osservato che il 28% dei partecipanti indiani e il 65% dei partecipanti americani erano disposti a provare cibo contenente almeno l'1% di farina di insetto. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Food Quality and Preference.La ricerca ha coinvolto 476 partecipanti (275 provenienti dagli Stati Uniti e 201 dall'India). Dell'82% dei partecipanti americani interrogati nello studio che hanno dichiarato che sarebbero disposti a mangiare insetti, il 43% ha mangiato sushi regolarmente. Un po' meno voglia di mangiarli viene, invece, dall'India: solo il 34% aveva detto «sì». In entrambi i Paesi, una percentuale maggiore di uomini rispetto alle donne era disposta a farlo, sia interi che incorporati in altri alimenti (come nel caso delle farine). Il 65% dei partecipanti americani ha concordato che l'allevamento di insetti come cibo genera meno inquinamento e gas serra rispetto all'allevamento del bestiame, rispetto al 28% dei partecipanti indiani.