Il "Mai dire mai" spiegato da Giacomo dell'Enjoy Artigiani del Bere di Vicenza

di Nicole Cavazzuti

Giacomo Diamante, titolare di Enjoy Artigiani del Bere di Vicenza, ci insegna come preparare il suo Mai dire mai, rivisitazione del mitico Cognac Tonic.

Ingredienti: una bottiglietta di acqua tonica, ghiaccio, qualche goccia d'Angostura.

Preparazione: questo cocktail si prepara direttamente in un bicchiere alto. Versare il ghiaccio a cubi, completare con qualche goccia di Angostura e un top di Tonica. Mescolare per raffreddare e diluire.

Decorare: con una oliva di Cerignola.

La curiosità: il drink è stato pensato per i lettori di Leggo. Giovedì 14 Novembre 2019, 09:00

