La cucina stellata diè a, in quel lembo d’isola tra filari di viti sul mare, vista Panarea e Stromboli. Chef resident diRelais & Chateau, nelle tenute di, che da qualche giorno ha aperto anche il faro come dimora di lusso.Lo chef guardiano del faro?«Più un cuoco che fa quello che ama. Da qui faccio conoscere la mia storia».Se lo aspettava di andare a finire su un’isola?«Lungi da me. Prima Inghilterra, Francia, Svizzera, Danimarca. E dopo Capri, avevo limitato le mie visioni isolane. Ma Salina ti cattura. Verde, selvaggia, libera, è un’isola che prende nell’animo. Così ho accettato l’invito dei Tasca per dare volto e identità alla loro cucina».Filosofia?«Valorizzazione del prodotto e rispetto del territorio, senza esagerazioni ed estremismi. Una cucina mediterranea aperta a tecnica, ricerca e culture, come quella turca e asiatica che amo».Com’è diventato chef?«È la vita che ha scelto per me. Non pensavo di diventarlo. Sono figlio d’arte, cresciuto tra i tavoli del ristorante dove mio padre era maître. Conoscevo i sacrifici di questo lavoro e invece eccomi qui: non saprei fare altro».La sua cucina ha sedotto, gli2. È vero?«Si pensa erroneamente che le star abbiano visioni distorte del cibo. A Natalie Imbruglia, peraltro delle Eolie, ho fatto una settimana di cooking class per insegnarle piatti che avrebbe poi cucinato da sola. Ricordo il suo stupore quando ha iniziato a friggere le melanzane per fare la caponata. Pink, invece, adora lo spaghetto al pomodoro datterino».Una lezione dai “più adulti”?«Lavarra, Glowig, Berton, Cuttaia, Morelli: a questi chef chiedo trasmettermi l’etica originaria che manca».Perché?«La tv ha evoluto lo chef in modo non sempre positivo, allontanandolo dal cuoco, figura semplice della mia infanzia. Si pensa che fare il cuoco sia come fare il calciatore: c’è un duro lavoro dietro le quinte, con ore tolte al relax, alla famiglia, ai weekend. Siamo però a un giro di boa: credo che si stia tornando all’essenza del cucinare».Idee in cantiere?«Irrealizzabili? Sfamare le persone bisognose del mondo. Ma il mio gol resta quello di soddisfare i clienti, ricercare i prodotti e rispettare il territorio».riproduzione riservata ®