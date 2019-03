Luciano Zazzeri, lo chef stellato trovato morto in garage. Il suo ristorante famoso in tutto il mondo

Ultimo aggiornamento: 10:44

, lostellato e proprietario del ristorante La Pineta di Marina di Bibbona , in provincia di, 63 anni, è stato trovato senza vita nel garage dell’abitazione dei suoi genitori: non si esclude l'ipotesi del suicidio.Lo chefera molto conosciuto nella comunità bibbonese, che ha accolto la notizia della sua morte con sgomento. La sua cucina, nota in particolare per i piatti di pesce, era apprezzata anche dalle personalità del mondo dello spettacolo. In 25 anni di carriera ha ospitato nel suo ristorante clienti celebri come Diego Abatantuono, Paolo Bonolis, Beppe Grillo e, addirittura, Mick Jagger.L'ipotesi del suicidio, come riporta anche Il Tirreno, è molto accreditata. Luciano Zazzeri, che lascia due figli e un nipote, è stato ritrovato morto nel garage della casa dei genitori domenica 17 marzo intorno alle 18.30.Sulla homepage del sito web del ristorante La Pineta, si possono ancora leggere le parole dello "chef pescatore", come era conosciuto nell'ambiente della ristorazione: «I sentieri della nostra vita sono segnati da strade che percorriamo da soli o insieme agli altri. Strade già disegnate che scopriamo nel cammino oppure strade che stanno dentro di noi e che qualcuno ci indica.Il ristorante La Pineta nasce grazie a nonna Nella, a zia Serenella e a mia madre, cuoca straordinaria, che mi ha avviato all'arte della cucina e a mio padre che mi ha fatto conoscere il mare a loro va tutta la mia gratitudine. Tanta della professionalità che oggi ci distingue è dovuta anche alla vicinanza di straordinari produttori di vino dai quali abbiamo imparato molto».